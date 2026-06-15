«Ъ»: водители в России стали чаще скрываться с места аварии

Рост числа побегов водителей с места ДТП составил почти 7% в 2026 году Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года в России заметно участились случаи, когда водители скрываются с места ДТП. Рост показателя составил почти 7%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ГИБДД.

Так, согласно информации, чаще всего подобные инциденты фиксировались в Нижегородской и Челябинской области, Приморском крае, а также в Москве.

По мнению капитана ГИБДД в отставке Валентина Ильинова, водители решаются на побег импульсивно. В основном это происходит в состоянии паники и стресса. Он также указал, что часть беглецов находится за рулем в нетрезвом состоянии. Уехав с места аварии, они пытаются избежать дополнительного наказания за езду в опьянении.

«Многие рассчитывают, что их не поймают, видя, что нарядов ДПС на дорогах мало. Хотя по факту большинство все-таки ловят и находят», - отметил эксперт.

И статистика ГИБДД подтверждает слова Ильинова. В восьми случаях из десяти скрывшихся водителей в итоге устанавливают и задерживают.

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