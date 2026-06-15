Шойгу обсудит с главой МИД Турции Фиданом международную безопасность Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в среду, 17 июня, проведет в Москве встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

Главными темами переговоров станут российско-турецкое сотрудничество и укрепление региональной стабильности, а также напряженная ситуация на Ближнем Востоке.

«Стороны обсудят вопросы развития стратегического партнерства России и Турции, в том числе в укреплении международной и региональной безопасности с учетом ситуации на Ближнем Востоке», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее Шойгу на встрече с премьер-министром Ирана Фахриром Амиром Абдоллахианом заявил, что цели США и Израиля в Иране непонятны никому, включая сами страны. Он призвал стороны к прекращению огня и переговорам, а также отметил готовность России сотрудничать с глобальным Югом и Востоком в преодолении последствий действий США и Израиля.