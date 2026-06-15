Адвокат Моргенштерна* сообщил об ужесточении наказания реперу. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Апелляция по делу о нарушении законодательства об иноагентах в отношении репера Алишера Моргенштерна* привела к ужесточению наказания. Суд увеличил ему штраф и назначил дополнительный запрет на администрирование интернет-ресурсов сроком на три года, сообщил адвокат.

Ранее прокуратура обратилась в Савеловский суд Москвы с требованием увеличить размер штрафа до 8,2 млн рублей. До этого суд первой инстанции назначил находящемуся в розыске музыканту штраф в размере 7 млн рублей по уголовному делу о нарушении законодательства об иноагентах.

Помимо финансового штрафа, сторона обвинения добивалась введения дополнительного ограничения — запрета на администрирование сайтов в течение трех лет, и апелляционная инстанция поддержала эту меру.

Защита артиста, в свою очередь, подала апелляционную жалобу и настаивает на полном оправдании. Адвокат репера Ильдар Исламов заявил, что в жалобе указаны процессуальные нарушения Уголовного кодекса РФ, которые, по мнению защиты, были допущены при вынесении первоначального решения.

* Признан иностранным агентом в России