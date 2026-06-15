Metro: Британец 35 лет охотился за Лох-несским чудовищем, но нашел только жену

Стив Фелтхэм Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Британец Стив Фелтхэм на протяжении 35 лет охотился за Лох-несским чудовищем, но нашел себе только жену. Об этом сообщает издание Metro.

63-летний мужчина переехал к легендарному озеру в 1991 году для поиска монстра. Он уволился с работы и поселился в бывшем передвижном библиотечном фургоне.

Во время своей "охоты" мужчина познакомился у озера с девушкой, которая стала его женой. Они поженились во время локдауна в 2020 году. Однако на сегодняшний день живут раздельно, чтобы британец мог сосредоточиться на своих "исследованиях". При этом отмечается, что супруги часто видятся.

В качестве заработка британец изготавливает и продает посетителям озера глиняные скульптуры чудовища ручной работы, которые стоят от 10 до 20 фунтов (1-2 тысячи рублей).

Ранее KP.RU писал, что жительница Шотландии во время своего визита в район высокогорного шотландского озера Лох-Несс заметила известное по легендам чудовище. Она обратила внимание на необычные волны.