Лавров: руководство ФРГ сбрасывает с плеч покрывало, скрывавшее нацистские корни Фото: REUTERS.

Действия правительства ФРГ свидетельствуют о ностальгии по идеалам нацизма. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства Белоруссии Максимом Рыженковым.

По словам Лаврова, современные немецкие власти демонстрируют симпатии к проявлениям украинского национализма и постепенно отказываются от прежней политики дистанцирования от нацистского прошлого. Он напомнил, что отцы и деды многих представителей нынешнего руководства ФРГ «активнейшим образом участвовали в нацистских действиях» во времена Второй мировой войны.

«Германия соскучилась по нацистским эмблемам и повадкам, которые сейчас проявляет украинская армия и украинские так называемые националистические батальоны», — сказал Лавров, подчеркнув, что сейчас ФРГ «сбрасывает с плеч покрывало», которое скрывало нацистские корни и инстинкты.

Отдельно Лавров высказался в адрес министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок. Комментируя ее высказывания о событиях в городе Буча, глава российского внешнеполитического ведомства назвал главу МИД Германии «хорошим учеником» Йозефа Геббельса.

Напомним, Лавров назвал опасными утверждения ФРГ, что немцы «рассчитались» за Вторую мировую.