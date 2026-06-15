Крупнейший банк Португалии закроет часть счетов россиян с 14 августа

В апреле 2026 года банк уже обращался к клиентам с просьбой обновить свои данные. Фото: Global Look Press\Stefan Kiefer

Caixa Geral de Depositos, ведущий банк Португалии, уведомил часть своих клиентов из России о предстоящем принудительном закрытии их счетов с 14 августа 2026 года. Сообщения начали поступать с 9 июня, как рассказали РБК клиенты и участники соответствующих чатов.

В уведомлении банка сообщается, что все связанные счета и услуги, включая пластиковые карты, будут аннулированы. Клиентам рекомендуется вернуть неиспользованные чековые книжки и инструменты для доступа к счету. Средства можно будет получить в отделении банка.

Основные получатели уведомлений - россияне, не имеющие вида на жительство, или те, кто не обновил свои персональные данные. Однако сообщения также получили и обладатели ВНЖ, трудящиеся на европейские или португальские компании. В апреле 2026 года банк уже обращался к клиентам с просьбой обновить свои данные.

Ранее KP.RU сообщил, что швейцарские банки тоже закрывают счета клиентов из России без объяснения причин. Живущие в Европе россияне жалуются на дискриминацию.