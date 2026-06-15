Шаровая молния может попасть в квартиру через щель: что делать при встрече

Шаровая молния теоретически может попасть в помещение даже через вентиляционные отверстия. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Жильцам рассказали, как вести себя при появлении шаровой молнии в доме. Ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ, член РАЕН, председатель Российского комитета по шаровым молниям Владимир Бычков рассказал, что подобное явление может быть крайне опасным. Об этом пишет «Абзац».

«Молнии бывают двух видов. Самая большая и опасная – линейная, которая может спокойно влететь одним из своих концов в открытую форточку или окно. Второй вид – шаровая молния, которая способна пролезть в любые щели», – отметил эксперт.

По словам ученого, шаровая молния теоретически может попасть в помещение даже через вентиляционные отверстия, поэтому во время грозы важно максимально ограничить доступ воздуха извне. Особенно это касается открытых окон, форточек и других возможных «коридоров» для сквозняка.

Если же светящийся объект все-таки оказался в квартире, специалист посоветовал сохранять полное спокойствие и избегать резких движений, чтобы не создавать воздушные потоки. По его словам, лучше всего просто не вмешиваться и дождаться, пока явление самостоятельно исчезнет или покинет помещение через другое отверстие.

Как писал телеканал 360.ru, прошедшие в Москве ливни стали лишь началом периода нестабильной погоды. После кратковременного потепления в столицу снова вернутся дожди, а устойчивого летнего тепла жителям города придется подождать.