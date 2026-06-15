Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы после взрыва в жилом доме в Самаре

Спасатели все еще ликвидируют последствия пожара в жилом доме в Самаре Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Работники МЧС продолжают разбирать завалы после взрыва газа в жилой пятиэтажке в Самаре на улице 22-го Партсъезда. Об этом 15 июня сообщила городская администрация.

«МЧС продолжает разбор завалов», - заявили представители администрации.

По имеющимся данным, жильцы поврежденного дома отказались от размещения во временных пунктах. Они решили пока пожить у своих родственников. После завершения разбора завалов власти планируют провести техническую экспертизу здания и определить, каким образом будет предоставлено жилье пострадавшим.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, взрыв в жилом доме в Самаре случился вечером 14 июня. Там сразу же возник пожар. На место аварии прибыли 121 спасатель и 37 единиц техники. Известно, что работы на некоторое время приостанавливали из-за угрозы обрушения жилья. Однако уже утром 15 июня сотрудники МЧС продолжили свою работу.