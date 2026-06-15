В Гондурасе после сильного ливня с неба начала падать рыба Фото: Shutterstock.

В Гондурасе после мощного ливня местные жители стали свидетелями необычного природного явления — «рыбного дождя». Об этом сообщает издание What.

После окончания непогоды люди обнаружили на улицах, во дворах и сельскохозяйственных угодьях множество рыб, покрывавших землю. Жители вышли на дороги с ведрами и контейнерами, чтобы собрать неожиданно появившийся улов.

Ученые до сих пор не пришли к единому мнению относительно причин подобных явлений. Одна из наиболее распространенных версий связана с водяными смерчами, которые способны поднимать рыбу из рек и озер, а затем переносить ее на значительные расстояния. Согласно другой гипотезе, рыба может попадать на поверхность из подземных водоемов во время сильных наводнений.

Местные жители объясняют феномен по-своему. Они связывают его с легендой об испанском священнике Мануэле де Хесусе Субиране, который, согласно преданию, в XIX веке молился о помощи беднякам во время голода. После его молитв, как утверждает легенда, с неба начала падать рыба, обеспечив людей пищей.

Явление «рыбного дождя» считается одной из самых известных природных загадок региона и периодически повторяется в разных районах страны.

Стоит отметить, что дожди из рыбы или мелких животных время от времени случаются в разных странах. Это довольно редкое, но известное ученым метеорологическое явление. Среди прочего, его видели в Мексике.