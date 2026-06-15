Симоньян пообещала удвоить зарплаты сотрудникам RT, попавшим в черный список ЕС

Симоньян похвалила сотрудников RT, попавших в черный список ЕС. Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Попадание в санкционные списки Евросоюза для журналистов RT обернулось бонусом. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян не только похвалила свою команду за «отличную работу», но и подтвердила, что всех «подсанкционных» сотрудников ждет существенная прибавка к зарплате.

«Нашим журналистам, попавшим под санкции ЕС, как всегда в таких случаях, будет в два раза увеличена зарплата и гонорары. Так что есть повод порадоваться. Отлично работаете, коллектив», — написала Симоньян в Telegram-канале, комментируя очередной пакет ограничений со стороны Брюсселя.

Накануне стало известно, что Евросоюз расширил черный список, включив в него ряд российских журналистов, блогеров и медиаменеджеров, сотрудничающих с RT. В то время как на Западе рассчитывают заблокировать активы и ограничить передвижение российских репортеров, в самой редакции RT ситуацию воспринимают с оптимизмом.