Вэнс: Вашингтон обнародует текст меморандума с Ираном на этой неделе Фото: REUTERS.

США намерены опубликовать текст меморандума о взаимопонимании с Ираном на текущей неделе, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире телеканала CNBC.

"Думаю, когда люди увидят это соглашение, текст которого мы надеемся опубликовать на этой неделе, они поймут, что это оно сделает весь регион более безопасным", - сказал Вэнс.

В свою очередь официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что Тегеран опубликует итоговый текст меморандума с США в день его подписания.

Сайт KP.RU ранее писал, что после подписания меморандума с Соединенными Штатами Иран сможет торговать нефтью и нефтепродуктами беспрепятственно. Также сообщалось, что, по словам президента США Дональда Трампа, мирное соглашение с Ираном близко к подписанию. Меморандум подпишут в Женеве в ближайшие несколько дней.