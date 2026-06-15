Суд освободил из-под стражи обвиненного в клевете экс-депутата Бальбека Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Киевский районный суд Симферополя освободил из-под стражи экс-депутата Госдумы и бывшего вице-премьера крымского правительства Руслана Бальбека. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Алексей Анохин.

Меру пресечения в виде ареста отменили. Вместо этого суд назначил Бальбеку запрет определенных действий. Ходатайство об отмене ареста Киевский райсуд Симферополя удовлетворил в понедельник, 15 июня

«Судебный процесс по нему будет продолжаться, но фактически Руслан Бальбек будет находиться на свободе. С ним все в порядке», — сказал Анохин.

Ранее в Крыму назначили заседание по делу Бальбека. Уголовное дело поступило в Киевский районный суд Симферополя 28 января 2026 года, но несколько раз откладывалось. Экс-депутату вменяют клевету, неправомерный доступ к компьютерной информации и нарушение неприкосновенности частной жизни.