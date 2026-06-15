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НовостиПроисшествия15 июня 2026 14:45

Суд на Урале начал рассмотрение дела об убийстве женщины, которую душили шарфом

Суд в Свердловской области начал рассмотрение уголовного дела об убийстве из хулиганства
Вениамин ЗАХАРОВ
Суд на Урале начал рассмотрение дела об убийстве женщины, которую душили шарфом

Суд на Урале начал рассмотрение дела об убийстве женщины, которую душили шарфом

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Свердловский областной суд начал рассмотрение уголовного дела об убийстве из хулиганства. Об этом сообщается в Telegram-канале судов Свердловской области.

Согласно предварительному расследованию, житель Екатеринбурга Ранис Гиниятов обвиняется в убийстве женщины из хулиганских побуждений. Он напал на ранее неизвестную ему женщину 7 декабря 2024 года. Мужчина нанес ей множественные удары по голове и телу, затем стал душить её шарфом. Женщина от полученных травм впала в кому, а в феврале 2025 года скончалась в больнице.

По версии следствия, Гиниятов находился под воздействием алкоголя и психотропных препаратов. При этом в ходе рассмотрения дела суд усомнился в состоянии подсудимого. После еще одной экспертизы Гиниятов был признан вменяемым. В суде озвучили обвинительное заключение, мужчине продлен срок содержания под стражей.

Ранее KP.RU рассказывал, как в Свердловской области школьница воткнула нож в спину своей сверстнице. Она пробила легкое 12-летней девочке после безобидного розыгрыша.