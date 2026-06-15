Суд на Урале начал рассмотрение дела об убийстве женщины, которую душили шарфом Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Свердловский областной суд начал рассмотрение уголовного дела об убийстве из хулиганства. Об этом сообщается в Telegram-канале судов Свердловской области.

Согласно предварительному расследованию, житель Екатеринбурга Ранис Гиниятов обвиняется в убийстве женщины из хулиганских побуждений. Он напал на ранее неизвестную ему женщину 7 декабря 2024 года. Мужчина нанес ей множественные удары по голове и телу, затем стал душить её шарфом. Женщина от полученных травм впала в кому, а в феврале 2025 года скончалась в больнице.

По версии следствия, Гиниятов находился под воздействием алкоголя и психотропных препаратов. При этом в ходе рассмотрения дела суд усомнился в состоянии подсудимого. После еще одной экспертизы Гиниятов был признан вменяемым. В суде озвучили обвинительное заключение, мужчине продлен срок содержания под стражей.

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