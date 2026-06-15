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НовостиВ мире15 июня 2026 14:58

МИД Швейцарии: Иран и США подпишут меморандум в конце недели

Швейцария анонсировала подписание меморандума по Ближнему Востоку
Сергей КУДРИН
МИД Швейцарии: Иран и США подпишут меморандум в конце недели

МИД Швейцарии: Иран и США подпишут меморандум в конце недели

Фото: REUTERS.

Министерство иностранных дел Швейцарии подтвердило РИА Новости, что США и Иран подпишут меморандум в конце недели, то есть 19-21 июня 2026 года. Однако подробности грядущей церемонии не были раскрыты.

«На данном этапе мы не можем предоставить дополнительную информацию о месте, времени или формате церемонии», - указал он.

Швейцария оказывает содействие в дипломатических процессах, способствуя региональной стабильности. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель МИД конфедерации Николя Бидо, отвечая на вопрос о подтверждении даты церемонии и роли, которую сыграет Швейцария.

Отметим, что гарантий проведения этой церемонии подписания меморандума по-прежнему не много, так как США имеют свойство обнулять собственные заявления и обещания, а Израиль и вовсе заявил, что вне зависимости от действий Вашингтона будет продолжать воевать с Тегераном.