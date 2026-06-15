Пенсионерам раскрыли, какой звонок лучше не принимать вовсе

Пенсионерам посоветовали игнорировать звонки с неизвестных номеров. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Пожилые люди чаще других становятся жертвами телефонных мошенников, поэтому им важно особенно внимательно относиться к любым неожиданным звонкам. Киберэксперт Владимир Ульянов рассказал, что звонки с незнакомых номеров лучше изначально воспринимать как потенциальную угрозу. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Мошенники придумывают разнообразные истории, чтобы обмануть людей и выглядеть убедительно. Нет простого способа достоверно отличить мошенника в первые секунды разговора. Методы психологического давления и дипфейки усугубляют ситуацию», – подчеркнул эксперт.

По словам специалиста, особую опасность представляют ситуации, когда собеседник начинает торопить, запугивать или требовать срочных действий. В таких случаях разговор лучше сразу прекратить, поскольку именно так часто действуют злоумышленники, пытаясь вывести человека из равновесия и заставить принять необдуманное решение.

Эксперт также советует родственникам чаще рассказывать пожилым близким о популярных схемах обмана, подключать уведомления по банковским операциям и по возможности хранить основные сбережения отдельно от повседневных счетов.

Ранее «Царьград» писал о пяти новых схемах мошенничества, с помощью которых злоумышленники пытаются завладеть деньгами и имуществом россиян. Преступники все чаще отказываются от телефонных звонков и переходят к личным визитам.