Конец золотого времени для арендодателей: что происходит с рынком жилья

Владельцы жилья идут на уступки ради арендаторов. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Лето 2026 года принесло хорошие новости для тех, кто снимает жилье. Предложений на рынке аренды стало заметно больше, а спрос остался примерно на прежнем уровне. Эксперт по недвижимости Владимир Шмелев рассказал, что из-за этого собственникам квартир приходится чаще идти на уступки. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Сегодня предложение аренды долгосрочного жилья в Москве, Московской области и других крупных городах существенно превышает спрос. Если два года назад объект выставлялся в рекламу и находил своего нанимателя в течение суток, порой даже возникал аукцион, и в итоге кандидата выбирал владелец недвижимости, то в текущих реалиях при такой же цене объект ищет своего нанимателя несколько месяцев», – отметил эксперт.

По словам специалиста, ситуация изменилась сразу по нескольким причинам. На рынок вышло много квартир, купленных ранее в новостройках для сдачи в аренду. Кроме того, снизился поток приезжих работников, что также увеличило количество свободного жилья.

Из-за высокой конкуренции владельцы квартир стали охотнее соглашаться на арендаторов с детьми и домашними животными. Спрос на студии постепенно снижается. Многие арендаторы готовы доплатить несколько тысяч рублей ради более комфортных условий.

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