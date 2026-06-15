Владимир Фриске пригрозил лишить внука Платона квартиры из-за Шепелева Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Владимир Фриске, отец покойной певицы Жанны Фриске, в беседе с KP.RU пригрозил лишить внука Платона наследства. Причина — Дмитрий Шепелев, бывший гражданский муж Жанны, который, по его словам, уже много лет не дает им видеться с 13-летним Платоном.

«Если в ближайшее время я не смогу Платошу увидеть, то я просто перепишу ее (квартиру) на Луняшу (внучку Владимира, дочь сестры Жанны Натальи - прим.ред.). А он, понимаете, может, еще детей 10-15 человек будет делать, и Платоша просто ни с чем не останется. Зачем он это делает? Я не понимаю. Он просто лишает Платошу его наследства», — заявил 73-летний отец певицы.

15 июня, в 11-ю годовщину смерти Жанны Фриске, родные и поклонники пришли на ее могилу. Шепелева там не было. Зато он опубликовал пост, в котором объяснил, что все предложения о встречах были сделаны исключительно для ТВ, под камеры и на публику.

Родные Жанны это отрицают. Подруга певицы Ольга Орлова обратилась к Шепелеву с просьбой разрешить ей увидеть Платона, «без камер». Сам Владимир Фриске назвал слова Шепелева «чистым фейком» и добавил, что на почве переживаний перенес два микроинфаркта.

Ранее KP.RU писал, что сестра Жанны Фриске Наталья, находясь у могилы певицы, не сдержала эмоций в адрес Дмитрия Шепелева. Она назвала бывшего гражданского мужа Жанны «петушарой» и заявила, что он запрещает 13-летнему Платону общаться с родственниками артистки и получать подарки через одноклассников. При этом Наталья выразила надежду, что мальчик скоро сам выйдет на контакт, несмотря на запреты отца.