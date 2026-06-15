Блогер Катя Голден получила 16 млн убытков от косметического бренда. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Косметический бренд блогера Кати Голден LUVU получил 15,8 млн рублей убытка. Это выяснил сайт KP.RU с помощью сервиса проверки контрагентов Rusprofile.

ООО «Луву», соучредителем которого является Екатерина Касатова, в прошлом году показало выручку 120,5 млн рублей. При этом прибыль компании ушла в минус и составила -15,8 млн рублей.

Годом ранее показатели были другими. В 2024 году выручка компании составляла 103,3 млн рублей, а прибыль — 27,9 млн рублей. Таким образом, при росте оборота финансовый результат бренда резко снизился.

LUVU — косметический бренд, который Катя Голден запустила в марте 2024 года. В линейке представлены декоративная косметика и уходовые средства. На сайте бренда указано, что продукты помогают создать естественный макияж за пять минут.

ООО «Луву» было зарегистрировано в мае 2023 года. Екатерине и Станиславу Касатовым принадлежит по 50% компании.

Ранее Катя Голден вошла в рейтинг Forbes «30 до 30» в категории «Новые медиа». Тогда отмечалось, что в 2023 году Екатерина Касатова вместе с мужем запустила собственный бьюти-бренд, а уже через год выручка компании составила 103 млн рублей при прибыли почти 28 млн рублей. В планах на 2026 год назывался выход на маркетплейсы и международный рынок.