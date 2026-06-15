Венгерский оппозиционер Ретвари пообещал Мадьяру по сырку за каждого мигранта Фото: REUTERS.

В Венгрии депутат Бенце Ретвари пообещал купить премьер-министру страны Петеру Мадьяру по глазированному сырку за каждого найденного нелегального мигранта. Об этом политик заявил на слушаниях в парламенте.

Так Ретвари отреагировал на обвинения Мадьяра в адрес бывшего правительства партий «Фидес» и ХДНП. Премьер утверждал, что прошлые власти тайно строили лагерь для приема нелегальных мигрантов в Витнеде и Чермайоре.

«Если вы найдете в Чермайоре мигрантов, я куплю вам по глазированному сырку за каждого», — сказал Ретвари.

Экс-госсекретарь МВД Венгрии подчеркнул, что прежнее правительство не пускало нелегальных мигрантов в страну. По версии Ретвари, Мадьяр сам готовится принять миграционный пакт ЕС, а затем переложить ответственность на кабинет бывшего премьер-министра Виктора Орбана.

Глава фракции «Фидес» Гергей Гуйяш также заявил, что опубликованная Мадьяром информация показывает попытки прежнего правительства избежать штрафов для страны. Он призвал премьера прямо ответить, собирается ли Венгрия принимать миграционный пакт ЕС.

Немногим ранее Орбан заявил, что Будапешт не будет выполнять решения ЕС по приему мигрантов. Венгерский политик назвал новый миграционный пакт Брюсселя несправедливой атакой на страну. По его словам, Венгрия готова платить штрафы, но не станет соблюдать правила, которые считает навязанными.