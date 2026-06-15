«Единая Россия» встала на защиту екатеринбурженки, в квартире которой мошенники прописали 57 человек

Мошенники взломали аккаунт екатеринбурженки на Госуслугах. Фото: Shutterstock.

«Единая Россия» обратилась в Следственный комитет РФ по факту взлома аккаунта на Госуслугах жительницы Екатеринбурга. Резонансная история разлетелась в СМИ и вызвала волну обсуждения в соцсетях.

Мошенники проникли в личный кабинет 49-летней екатеринбурженки и тайком зарегистрировали в ее квартире 57 жителей Ингушетии. О чудовищном обмане женщина узнала совершенно случайно: из-за «мертвых душ» ей пришел счет на услуги ЖКХ на сумму более чем в 50 тысяч рублей.

Кроме того, некоторые из зарегистрированных в ее квартире жильцов уже обратилась в уральское подразделение Пенсионного фонда, чтобы получить пособия на 85 детей.

Остановить злоумышленников не смогли ни блокировки доступа, ни смены паролей. Чиновники сообщили пострадавшей, что доступ к ее учетной записи на Госуслугах был восстановлен очно в центре обслуживания в Ингушетии, позднее закрытом «за недобросовестную работу».

Екатеринбурженка до сих пор не может выселить незванных гостей. Обращения в полицию не дали результата: в органах отказались возбуждать уголовное дело, поскольку не смогли установить данные прописанных и оценить материальный ущерб.

О том, что «Единая Россия» вступилась за пострадавшую женщину, сообщил руководитель Центрального исполнительного комитета партии, депутат Госдумы Александр Сидякин.

«Уголовное дело пока не возбуждено. Считаю, что пройти мимо такой ситуации – это путь к тому, что завтра также «пропишут» табор в любой из ваших квартир. Направил депутатский запрос в Следственный комитет. Уголовное дело должно быть возбуждено, виновные найдены и наказаны, а жительница избавлена от долгов за «мертвые души», - написал парламентарий в соцсетях.

Он опубликовал фотографию списка незаконных жильцов, прописанных мошенниками в квартире пострадавшей женщины. Сам этот случай Александр Сидякин назвал «чудовищным беспределом».