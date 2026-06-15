DTF: Konami отключила онлайн-сервисы для игроков из России и Белоруссии Фото: REUTERS.

Японский издатель видеоигр Konami 15 июня полностью ограничил доступ к своим онлайн-сервисам для пользователей из России и Белоруссии, сообщает DTF. Ограничения коснулись всех сервисов, требующих авторизации через систему KONAMI ID. В заявлении компании указано, что изменения не затрагивают другие страны.

Российские и белорусские игроки потеряли доступ к таким играм, как eFootball, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Yu Gi Oh! Duel Links, а также Yu Gi Oh! Master Duel. Konami не уведомила о причинах введения ограничений. Ранее компания уже прекратила официальные продажи своих продуктов на рынке РФ.

Как сообщают игроки на площадке Steam, смена региона учетной записи не влияет на ограничения. Предполагается, что блокировка совершена на уровне IP-адресов. Таким образом, обойти ее простой сменой страны в профиле не получится.

Ранее KP.RU писал, что компания Roblox полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей, после чего игровой онлайн-сервис снова стал доступен на всей территории России. Информацию об этом подтвердили в Минцифры, а также глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.