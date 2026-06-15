Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире15 июня 2026 16:17

Стало известно, сколько времени займет разминирование Ормузского пролива

Reuters: разминирование Ормузского пролива может занять до 50 дней
Вениамин ЗАХАРОВ
Reuters: разминирование Ормузского пролива может занять до 50 дней

Reuters: разминирование Ормузского пролива может занять до 50 дней

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Разминирование Ормузского пролива до уровня безопасного судоходства может занять от 40 до 50 дней. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Согласно пяти западным источникам в сфере морской безопасности, операция с участием минных тральщиков и современных подводных дронов может занять именное такое время. Только после этого страховые, судоходные и нефтяные компании будут готовы выйти в море.

Не исключается, что это может привести к задержкам в поставках на рынок десятков миллионов баррелей нефти.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возобновлении движения судов через Ормузский пролив По словам американского лидера, корабли в проливе начинают движение, и многие из них загружены нефтью.

Сайт KP.RU также писал, что Европа готова начать миссию в Ормузском проливе после установления мира вокруг Ирана.