Стало известно, сколько времени займет разминирование Ормузского пролива

Reuters: разминирование Ормузского пролива может занять до 50 дней Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Разминирование Ормузского пролива до уровня безопасного судоходства может занять от 40 до 50 дней. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Согласно пяти западным источникам в сфере морской безопасности, операция с участием минных тральщиков и современных подводных дронов может занять именное такое время. Только после этого страховые, судоходные и нефтяные компании будут готовы выйти в море.

Не исключается, что это может привести к задержкам в поставках на рынок десятков миллионов баррелей нефти.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возобновлении движения судов через Ормузский пролив По словам американского лидера, корабли в проливе начинают движение, и многие из них загружены нефтью.

Сайт KP.RU также писал, что Европа готова начать миссию в Ормузском проливе после установления мира вокруг Ирана.