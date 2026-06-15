Спасатель рассказал, почему смартфон смертельно опасен при грозе

Спасатель предупредил об опасности телефона во время грозы. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Мобильный телефон во время грозы может представлять опасность, особенно если человек находится на открытом пространстве, предупредил заслуженный спасатель России Сергей Щетинин. Он объяснил, почему в непогоду стоит особенно осторожно пользоваться гаджетами. Об этом пишет «Абзац».

«Молния двигается по пути наименьшего сопротивления. Металл, влажность воздуха и наличие возбудителей в плане радиополя, скорее всего, служат для разряда дополнительным мостиком», – пояснил эксперт.

По словам специалиста, опасность связана не с самим экраном, а с тем, что устройство содержит металл и может влиять на распределение электрического поля. В условиях грозы это делает человека более уязвимым для удара молнии.

Спасатель также напомнил базовые правила безопасности. Во время непогоды лучше укрыться в помещении, закрыть окна и по возможности отключить электроприборы. На улице стоит избегать открытых пространств, высоких деревьев и металлических конструкций, а в машине, наоборот, оставаться внутри – это одно из самых безопасных мест.

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