Окрошка против старости и бесплодия: диетолог рассказала о неожиданных свойствах летнего супа

Диетолог Соломатина: Окрошка помогает замедлить старение Фото: Shutterstock.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала Москве 24, что окрошка помогает улучшить репродуктивную функцию и замедлить старение. По ее словам, блюдо полезно благодаря большому содержанию овощей и зелени, которые обеспечивают организм клетчаткой — кормом для «хороших» бактерий. Последние вырабатывают вещества, защищающие от диабета, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.

Редис в окрошке полезен для репродуктивной функции мужчин и женщин, а также улучшает пищеварение. Добавленные репа и редька способны предотвращать развитие рака молочной железы. Зеленый лук богат антиоксидантом кверцетином, который замедляет старение, способствуя омоложению клеточных митохондрий. Яйца содержат эталонный белок, необходимый для поддержания мышечной ткани и иммунитета, а желток — витамин D и холин, защищающий печень и улучшающий мыслительные процессы.

Диетолог не советует заливать окрошку покупным квасом: в большинстве случаев он содержит много сахара, что опасно для пациентов с ожирением, преддиабетом и диабетом. Лучше приготовить квас самостоятельно на сусле или хлебных корках с изюмом. Полезными альтернативами станут кефир, сыворотка, айран или простокваша, а худеющие могут использовать минеральную воду.

Чтобы снизить калорийность, можно сократить количество желтков (например, взять один вместо двух), заменить колбасу диетическим мясом курицы или индейки, а картошку — топинамбуром или корнем сельдерея.

С осторожностью окрошку стоит употреблять людям с заболеваниями ЖКТ: клетчатка создает «легкий пилинг» органов, что может усилить воспаления. Также аккуратнее нужно быть тем, кто склонен к метеоризму — ферментированные продукты и клетчатка способны увеличить вздутие.