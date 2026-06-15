Дана Борисова призналась, что получала от Эпштейна приглашение на остров Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дана Борисова в интервью Андрею Малахову рассказала, что получала письмо от американского финансиста Джеффри Эпштейна, в котором он приглашал телеведущую на свой остров. Об этом сообщает ИС "Вести".

По словам Даны Борисовой, приглашение от Эпштейна она нашла недавно, это произошло случайно, при разборе электронной почты. Послание финансиста датировалось 2012 годом.

"Обнаружила письмо от небезызвестного персонажа. Эпштейн приглашал меня на свою вечеринку. Правда, я понятия не имела, что это такое", — призналась Борисова.

По словам телеведущей, финансист обещал, что ей "очень понравится" на его прекрасном острове и он "сделает все, чтобы она была счастлива". Дана Борисова не скрыла, что смущена подобным приглашением и очень рада, что поездка не состоялась.

Напомним, Джеффри Эпштейн, обвинявшийся в организации секс-торговли несовершеннолетними, покончил с собой в тюремной камере в 2019 году. Его остров в Карибском море, который финансист использовал для встреч с влиятельными людьми, неоднократно упоминался в показаниях потерпевших.

KP.RU также писал, что голливудский актер Кевин Спейси в интервью Ксении Собчак отверг обвинения в близких связях с Джеффри Эпштейном, заявив, что видел его всего один раз в жизни — в 2002 году на борту его самолета во время гуманитарной поездки в Африку.