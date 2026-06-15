На Украине ввели новую систему военных контрактов: "условия рабские"

Минобороны Украины ввело новые правила службы по контракту Фото: REUTERS.

Министерство обороны Украины опубликовало постановление о введении контрактов с четкими сроками службы.

Согласно нововведению, военнослужащие, не подписавшие новые контракты с военным ведомством, будут служить до общей демобилизации. При этом те, кто перейдет на новую систему, смогут покинуть службу по истечении срока контракта.

Отмечается, что нововведение вступило в силу с 15 июня и будет действовать два года до июня 2028 года. Заключать контракты можно будет на сроки от 6 до 24 месяцев: для действующих военнослужащих на 10 месяцев; для граждан в запасе - на 2 года и 2 месяца; для граждан, пребывающих в запасе и имеющих боевой опыт, - от 6 месяцев.

Однако сами украинские военные раскритиковали реформу военной службы. В соцсетях новые контракты службы назвали рабскими, в то время как саму реформу - позором и провалом. Кроме того, военные обратили внимание, что реальное повышение выплат коснется только командования.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Закарпатье в территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата) скончался мобилизованный. Это не первый инцидент с применением силы сотрудниками украинского ТЦК. Ранее житель города Воловец скончался после попытки принудительной мобилизации.