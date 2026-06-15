Названы главные ошибки дачников, почему клубника не дает урожай

Даже здоровые кусты могут не давать ягод. Фото: Александра ТИМОЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Дачникам объяснили, почему кусты клубники могут выглядеть здоровыми и мощными, но при этом почти не давать урожая. Агроном-селекционер Михаил Воробьев отметил, что причин слабого плодоношения у культуры может быть сразу несколько. Об этом пишет mk.ru.

«Многие дачники совершают промах уже на старте: заглубляют «сердечко» или, наоборот, высаживают куст слишком высоко. В первом случае точка роста выпревает и гниет при первом же дожде, во втором – корневая система вымерзает зимой или пересыхает летом», – пояснил эксперт.

По словам специалиста, важно также учитывать освещенность. Клубника любит солнце и плохо плодоносит в тени и низинах. Еще одна распространенная причина – слабое опыление. В холодную или дождливую погоду пчелы и шмели почти не летают, поэтому завязей становится меньше.

Дополнительно некоторые сорта требуют перекрестного опыления, поэтому на участке лучше выращивать несколько видов клубники с одинаковыми сроками цветения, чтобы повысить урожайность.

Ранее KP.RU писал о пользе и возможном вреде клубники для здоровья. Ароматная садовая ягода давно считается символом лета и источником витаминов.