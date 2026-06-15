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НовостиДом. Семья15 июня 2026 17:05

Названы главные ошибки дачников, почему клубника не дает урожай

Агроном Воробьев перечислил причины слабого плодоношения клубники
Анастасия ПИГИНА
Даже здоровые кусты могут не давать ягод.

Даже здоровые кусты могут не давать ягод.

Фото: Александра ТИМОЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Дачникам объяснили, почему кусты клубники могут выглядеть здоровыми и мощными, но при этом почти не давать урожая. Агроном-селекционер Михаил Воробьев отметил, что причин слабого плодоношения у культуры может быть сразу несколько. Об этом пишет mk.ru.

«Многие дачники совершают промах уже на старте: заглубляют «сердечко» или, наоборот, высаживают куст слишком высоко. В первом случае точка роста выпревает и гниет при первом же дожде, во втором – корневая система вымерзает зимой или пересыхает летом», – пояснил эксперт.

По словам специалиста, важно также учитывать освещенность. Клубника любит солнце и плохо плодоносит в тени и низинах. Еще одна распространенная причина – слабое опыление. В холодную или дождливую погоду пчелы и шмели почти не летают, поэтому завязей становится меньше.

Дополнительно некоторые сорта требуют перекрестного опыления, поэтому на участке лучше выращивать несколько видов клубники с одинаковыми сроками цветения, чтобы повысить урожайность.

Ранее KP.RU писал о пользе и возможном вреде клубники для здоровья. Ароматная садовая ягода давно считается символом лета и источником витаминов.