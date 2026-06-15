В Туле два отделения банка загорелись с разницей в 10 минут

В Туле сотрудники МЧС потушили возгорания в двух отделениях банка, полиция говорит о поджоге. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Два отделения банка в Туле загорелись в понедельник 15 июня, разница между происшествиями составила 10 минут. Подробности рассказывает «КП-Тула».

Сообщается, что возгорание произошло вначале в отделении банка, расположенном на Красноармейском проспекте. Позже поступила информация о пожаре в банке на улице Фрунзе.

Оба возгорания уже потушены. Пострадавших нет.

При этом ТАСС информирует, что причиной обоих возгораний, по предварительной версии, были поджоги. Правоохранители задержали подозреваемого, пишет агентство со ссылкой на пресс-службу УМВД по Тульской области.

Как 16-летний подросток, действуя под влиянием неизвестных, устроил взрыв в отделении банка в подмосковном Путилково, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем защита обжаловала приговор мужчине, которого в апреле этого года осудили на 15 лет колонии. Фигуранта признали виновным в террористическом акте – он поджигал здания мэрии, муниципалитета и офиса банка в Приморье.