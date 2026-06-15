"По-прежнему серьезно больна": певица Тайлер пришла в себя после комы

Британская певица Бонни Тайлер. Фото: Sven Beyrich/Keystone Press Agency/Global Look Press

74-летняя певица из Британии Бонни Тайлер в мае перенесла экстренную операцию в Португалии. Ее ввели в искусственную кому. Певица к 15 июня пришла в сознание и почувствовала себя лучше. О состоянии Бонни Тайлер пишет газета The Sun.

По имеющимся сведениям, певица перенесла инфекцию, вызвавшую перфорацию кишечника. Из-за распространения вируса артистку экстренно ввели в кому. Сейчас она находится в отделении интенсивной терапии.

"Бонни больше не в коме, но по-прежнему серьезно больна. Хотя ее состояние улучшается, процесс выздоровления идет медленно", - рассказал газете представитель Бонни Тайлер.

Рок-певицу госпитализировали 7 мая. Ее прооперировали в португальском городе Фару. Бонни Тайлер стала известна в конце 1970-х. В 2013 году она представляла Великобританию на конкурсе "Евровидение".