Подозреваемый в поджоге банков в Туле студент признался, почему сделал это

Задержанный за поджог двух банков в Туле студент рассказал, что был под воздействием третьих лиц. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

По подозрению в поджоге двух банков в Туле задержан 20-летний студент одного из вузов региона. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по Тульской области. Сообщается, что молодой человек находился под влиянием неизвестных лиц, когда совершил поджоги.

«Со слов задержанного, данный поступок он совершил под воздействием третьих лиц», - сказано в публикации.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного.

Напомним, два отделения банка в Туле загорелись в понедельник 15 июня, разница между происшествиями составила 10 минут. Возгорания быстро потушили, при инцидентах никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что по факту подрыва отделения банка на севере-востоке Москвы возбуждено уголовное дело. 15-летний подозреваемый действовал по указке телефонных мошенников. Неизвестные сказали подростку облить легковоспламеняющейся жидкостью банкомат в отделении банка, а после поджечь.

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