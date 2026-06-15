Британия хочет поставить Киеву обогащенный уран для АЭС на $280 миллионов. Фото: Ian Davidson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лондон и Киев договорились о работе по украинским АЭС. Британия планирует поставить Незалежной обогащенный уран для станций на 280 миллионов долларов. Так сказано в опубликованном канцелярией премьера королевства Кира Стармера сообщении.

Утверждается, что Лондон будет обеспечивать работу украинских АЭС в течение двух лет. Соответствующая договоренность достигнута в начале июня. Тогда киевский главарь Владимир Зеленский прибыл на переговоры с европейцами в Лондон.

"Британская компания Urenco сможет поставлять обогащенный уран украинскому оператору АЭС "Энергоатом", - говорится в сообщении.

Лондон также совместно с европейскими союзниками намерен помочь Киеву разработать систему противоракетной обороны. Она, по задумке, должна снизить зависимость Украины от американских комплексов Patriot.