"Идет более тонкая работа": власти Крыма рассказали о выявлении скрытых активов украинских олигархов

Константинов: в Крыму ведут работу по поиску скрытых активов олигархов с Украины Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Руководство Крыма выявило и национализировало большую часть активов украинских олигархов. Сейчас ведется "более тонкая работа". Специалисты ищут скрытые активы олигархов с Украины. Так сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в диалоге с РИА Новости.

Он отметил, что украинские бизнесмены пытались выкачивать прибыль из принадлежащих им объектов. При этом предприниматели ничего не вкладывали в развитие предприятий, сказал спикер местного парламента.

"Идет более тонкая работа по тем предприятиям, которые тщательно скрывались эти годы, меняли собственников. Работа идет скрупулезная, непростая, потому что часто бывают лжесобственники", - проинформировал Владимир Константинов.

Полуостров планирует получить около 700 миллионов рублей за счет приватизации имущества. В Крыму собираются приватизировать 19 объектов недвижимого и движимого имущества, а также доли одного ООО.