Вэнс назвал условие, при котором удары США по Ирану возобновятся

Вэнс заявил, что США могут возобновить удары по Ирану. Фото: REUTERS.

США могут возобновить как морскую блокаду Ирана, так и нанесение ударов по этой стране. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Это может быть», - сказал Вэнс в эфире телеканала Fox News, отвечая на соответствующий вопрос.

Вице-президент уточнил, что удары и блокада в отношении Ирана могут быть возобновлены, если Тегеран не будет выполнять достигнутые договорённости.

«Все козыри у нас», - резюмировал Вэнс.

Напомним, Вашингтон и Тегеран вскоре приступят к детальным переговорам по дальнейшим мирным шагам. Они, предположительно, продлятся 60 дней. Переговоры начнутся после подписания меморандума о мире.

Подписание соглашения между Ираном и США пройдет 19 июня в Женеве, все подробности здесь на KP.RU.

Накануне в Иране опубликовали 14 статей меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном.

При этом Иран собирается возложить на США ответственность за любые нарушения меморандума со стороны Вашингтона или его союзников, включая Израиль. Об этом заявили в иранском МИД.