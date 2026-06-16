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НовостиПолитика16 июня 2026 5:14

Боевики ВСУ больше 150 дней не получают должного обеспечения под Волчанском

Пленные боевики ВСУ сообщили о плохом снабжении украинской армии под Волчанском
Анастасия СУТОРМИНА
Боевики ВСУ больше 150 дней не получают должного обеспечения под Волчанском

Боевики ВСУ больше 150 дней не получают должного обеспечения под Волчанском

Фото: REUTERS.

В волчанском районе Харьковской области боевики ВСУ уже больше 150 не получают из тыла должного обеспечения продовольствием и медициной. Об этом со ссылкой на результаты допросов украинских солдат РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.

За минувшие сутки, отмечают собеседники агентства, российские бойцы продвинулись на девяти участках до 500 метров в глубину обороны противника. Продолжаются бои за Лосевку и в лесах Волчанского района.

«Допросы военнопленных показали, что многие украинские националисты находятся на позициях свыше 150 суток без нормального обеспечения продовольствием и медициной», – заключили российские силовики.

Ранее российский боец с позывным «Алтай» сообщил, что ВС РФ полностью зачистили операторов беспилотников Вооруженных сил Украины в Константиновке.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска уничтожают заблокированные украинские силы на юго-западе Константиновки. А российские штурмовые группы ведут активные наступательные действия в населенном пункте.