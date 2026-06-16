Боевики ВСУ больше 150 дней не получают должного обеспечения под Волчанском Фото: REUTERS.

В волчанском районе Харьковской области боевики ВСУ уже больше 150 не получают из тыла должного обеспечения продовольствием и медициной. Об этом со ссылкой на результаты допросов украинских солдат РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.

За минувшие сутки, отмечают собеседники агентства, российские бойцы продвинулись на девяти участках до 500 метров в глубину обороны противника. Продолжаются бои за Лосевку и в лесах Волчанского района.

«Допросы военнопленных показали, что многие украинские националисты находятся на позициях свыше 150 суток без нормального обеспечения продовольствием и медициной», – заключили российские силовики.

Ранее российский боец с позывным «Алтай» сообщил, что ВС РФ полностью зачистили операторов беспилотников Вооруженных сил Украины в Константиновке.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска уничтожают заблокированные украинские силы на юго-западе Константиновки. А российские штурмовые группы ведут активные наступательные действия в населенном пункте.