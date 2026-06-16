СК: подростка задержали в Приморье по подозрению в убийстве 12-летней девочки Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье на чердаке дома нашли тело 12-летней девочки. По подозрению в убийстве задержан подросток. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение СУ СКР по региону.

«Следственными органами СКР России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения тела 12-летней девочки на чердаке дома по в поселке Врангель с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении от следственных органов.

Отмечается, что подросток задержан. Сейчас решается вопрос о дальнейших действиях. Подростка направят на судебно-психиатрическую экспертизу для определения психического состояния и способности осознавать свои действия. Также оперативникам важно узнать мотивы случившегося, чтобы установить полную картину преступления.

Ранее KP.RU сообщил, что найдено тело одного из пропавших в подмосковном Звенигороде детей. Отмечается, что страшная находка была обнаружена в нескольких метрах от места, где дети провалились под лед.