Медведев: Россия победила Украину в Постоянной палате третейского суда в Гааге Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал о победе России в суде в Гааге. Об этом он высказался в своем канале в «Максе».

«Россия победила Украину в Постоянной палате третейского суда в Гааге по делу о правах на прибрежные воды Чёрного моря рядом с Крымом, на Керченский пролив и Азовское море», — отмечается в сообщении политика.

Нужно отметить, что тут речь идет о правах принадлежности Керченского пролива к РФ. Судебный орган отклонил соответствующий иск Украины. Российский политик подчеркнул, что это впервые, когда международный суд признал права РФ в новых границах.

Ранее KP.RU сообщил, что Медведев уверен — Киеву плевать на международные права. Украинские власти хотят добиться только удовлетворения своих интересов.