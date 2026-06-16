Нисапов отметил, что свастику на военной технике ВСУ часто замечают в Днепропетровской области Фото: REUTERS.

Боевики ВСУ на днепропетровском направлении наносят на технику и здания свастику, кресты и антироссийские лозунги. Об этом рассказал наводчик танка группировки «Центр» Фанил Нисапов в интервью РИА Новости.

«На технике тоже свастику видели, на зданиях. Были надписи с угрозами в адрес русских, москвичей», - поделился подробностями военный.

Помимо боевых задач, группировке Нисапова пришлось эвакуировать трофейную бронемашину MaxxPro производства США. По его словам, операция проходила в крайне сложных условиях. В том месте постоянно летали украинские дроны. К тому же, сама техника имеет большие размеры, из-за чего она увязала в поле. Все эти фактор существенно осложняли работу.

Нисапов также отметил, что подразделения ВСУ целенаправленно охотятся за эвакуационными группами и техникой обеспечения. Из-за этого каждая подобная операция сопряжена с серьезным риском для личного состава.

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