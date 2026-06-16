Медведев заявил о необходимости уничтожать флот и торговые суда Украины

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал уничтожать украинский флот, включая морские беспилотники, а также торговые суда, перевозящие военные грузы. Соответствующий пост он опубликовал в MAX.

Медведев подчеркнул, что эти меры должны применяться ко всем судам Украины, исходя из предположения, что каждое из них может быть задействовано в перевозке вооружений. По мнению зампреда Совбеза, только такими действиями можно добиться исполнения решения Постоянной палаты третейского суда. Он добавил, что именно тогда восторжествует принцип «Qui suo ut tur, nem ni facit injuriam».

«Кто в своем праве, тот не нарушает ничьего права», - пояснил Медведев.

Как писал KP.RU, ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что западные политики заблуждаются насчет безнаказанности угроз в адрес России. По его словам, такая линия поведения уже привела мир к опасной черте.