Зеленский и Буданов* были в шаге от разрыва отношений Фото: REUTERS.

Отношения между Владимиром Зеленским и начальником его офиса Кириллом Будановым* в последние недели находились на грани серьезного кризиса, однако ситуацию удалось стабилизировать после личной встречи. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источники.

По данным издания, некоторое время назад разногласия между сторонами достигли критического уровня. Зеленский и Буданов* между собой не расставили все точки над «i», но как-то смогли договориться, уверяет СМИ.

Собеседники издания отмечают, что причиной напряженности стали различия в характерах и стилях общения. По их мнению, недостаток прямого контакта и взаимных компромиссов осложнял взаимодействие, что со временем привело к накоплению противоречий.

При этом источники подчеркивают, что, несмотря на сохраняющиеся разногласия по отдельным вопросам, отношения между сторонами в настоящее время остаются более конструктивными, чем несколько недель назад.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Буданов* повздорили из-за мирной сделки между Киевом и Москвой. Произошел «словесный конфликт». Экс-начальник ГУР настаивал на заключении сделки на основе предложений США, считая слабой переговорную позицию Украины.

*- внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга