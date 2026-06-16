Рэперу P.Diddy вновь перенесли дату освобождения из тюрьмы. Фото: IMAGO/Diego Corredor/MediaPunch/GLOBAL LOOK PRESS

Рэперу P.Diddy вновь перенесли дату освобождения из тюрьмы. Согласно информации на сайте Федерального бюро тюрем, музыкальный магнат должен выйти на свободу из федеральной тюрьмы 23 февраля 2028 года. Это последняя дата его предполагаемого освобождения. Об этом сообщает портал Рeople.

Издание отмечает, что очередное обновление срока продолжает череду корректировок, в результате которых предполагаемая дата освобождения Комбса неуклонно сдвигалась вперед. Ранее в этом году Федеральное бюро тюрем указывало, что он выйдет на свободу 15 апреля 2028 года. До этого датой освобождения значилось 25 апреля 2028 года, а еще раньше — 4 июня 2028 года.

В ноябре прошлого года американский рэпер Пи Дидди (настоящее имя Шон Комбс), отбывающий наказание за преступления, связанные с торговлей людьми, утверждает, что президент США Дональд Трамп помилует его через несколько месяцев.