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НовостиОбщество16 июня 2026 7:44

В Крыму рассекретили документы о заживо замурованных нацистами партизанах

Стало известно об еще одном подтверждении зверств нацистов в период Великой Отечественной войны
Людмила МИТРОХИНА
В Крыму рассекретили документы о заживо замурованных нацистами партизанах

В Крыму рассекретили документы о заживо замурованных нацистами партизанах

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Документы о героической обороне Аджимушкайских и Старокарантинских каменоломен в Керчи в 1941 году, включая попытки замуровать партизан заживо. Соответствующие документы рассекретило управление ФСБ России по Республике Крым.

«Раскрыты подробности борьбы немецко-фашистских захватчиков и их пособников с членами партизанского отряда им. В. И. Ленина в Аджимушкайских каменоломнях в период первой оккупации в ноябре–декабре 1941 года, предпринятых попытках их уничтожения путем замуровывания заживо в подземельях», — отмечается в исторических документах.

В рассекреченных документах НКВД Крымской АССР описаны тяжелые испытания партизан в Аджимушкайских и Старокарантинских каменоломнях, их мужество и героизм в борьбе с нацистами. Следствие НКВД в начале 1942 года после освобождения Керчи выявило участников расправ, доказало предательство пособников оккупантов и геноцид, а также подтвердило героизм партизан, продолжавших разведку и передачу данных в штаб Красной армии, отмечается в материалах.

Ранее KP.RU рассказал, что Европа хочет принизить подвиг советских солдат во время Второй мировой войны. Но это именно Красная армия перемолола 80% гитлеровских войск.