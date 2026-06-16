На глазах 4-летней девочки скончалась мама, а потом ребенок несколько дней провел в доме наедине с трупом: подробности шокирующей истории Фото: Оксана ЗУЙКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Истощенная четырёхлетняя девочка была обнаружена рядом с телом своей матери. Судя по всему, она провела рядом с трупом несколько дней. Об этом пишет издание Mirror.

Отмечается, что инцидент произошел во Франции. Мать девочки страдала эпилепсией. У нее начался припадок в то время, когда она была дома с дочерью. Так 4-летняя девочка стала свидетельницей гибели родительницы, а потом еще несколько дней провела рядом с трупом. В полиции отметили, что ребенок был слишком мал, чтобы позвать на помощь.

Однако судмедэксперты не спешат с выводами до вскрытия. Сейчас истощенная девочка доставлена в больницу. Ее обследуют, а позже передадут родственникам. Кстати, именно последние обратились в полицию, когда не смогли в течение нескольких дней дозвониться до матери 4-летней девочки.

Ранее KP.RU сообщил, что похожий случай произошел в США. Отмечается, что там ребенок почти две недели прожил с трупом своей матери в одной квартире. Девочке удалось выжить благодаря шоколаду.