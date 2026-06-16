ВКС России ударили авиабомбами ФАБ-1500 по пунктам управления дронами ВСУ

Авиабомба ФАБ-1500 Фото: Минобороны РФ.

Военнослужащие ВКС России ударили авиабомбы ФАБ-1500 по пунктам дислокации и управления дронами Вооруженных сил Украины. Об операции сообщило Министерство обороны РФ.

В ходе миссии были применены бомбы ФАБ-1500 с унифицированным модулем планирования и коррекции. Это позволяет поражать цели на значительном удалении, не входя в зону действия средств ПВО противника.

«Средства объективного контроля подтвердили успешное поражение целей: двумя ФАБ-1500 – ПВД 81-й отдельной аэромобильной бригады в районе населенного пункта Николаевка, ФАБ-1500 – ПВД 63-й отдельной мобильной бригады в районе населенного пункта Щурово», - указано в сводке.

Как отметили в ведомстве, уничтожение пунктов управления беспилотниками направлено на подавление разведывательных и ударных возможностей ВСУ.

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