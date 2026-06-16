Неизвестные подожгли ресторан 27-летнего украинского блогера в Варшаве

Александр Слобоженко Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Неизвестные подожгли ресторан в Варшаве, который принадлежит 27-летнему украинскому блогеру и бизнесмену Александру Слобоженко. Об этом пишет украинское издание «Инсайдер» в Telegram-канале.

Уточняется, что инцидент произошел в ночь на 15 июня. Преступление совершили два злоумышленника.

«Двое неизвестных в масках взломали дверь ресторана Mur Mur в Варшаве, облили помещение горючей жидкостью и устроили поджог», - указано в публикации.

Однако пожар удалось быстро ликвидировать. С этим справилась автоматическая система тушения, установленная в заведении.

Ранее украинский блогер Алексей Шевцов пожаловался на города в Европе. Он назвал их «филиалами ада». Причиной такого высказывания стало ухудшение условий жизни из-за миграционной политики Евросоюза. По его словам, на европейских улицах стало очень опасно гулять в ночное время.