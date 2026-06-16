Мать девятерых детей с Кубани предложила Путину учредить День многодетной семьи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Мать девятерых детей из кубанского села Солёное Юлия Мородина обратилась с письмом к президенту России Владимиру Путину. Женщина предложила учредить в стране День многодетной семьи, который следует отмечать в сентябре. Об этом Юлия Мородина рассказала сайту RT.

Отмечается, что именно по ее инициативе пять лет назад в Мостовском районе стали поздравлять семьи с рождением третьего и последующих детей.

В послании главе государства отмечается, что многодетные семьи становятся опорой для страны, но вот своего праздника у них до сих пор нет.

«Уважаемый Владимир Владимирович, осмеливаюсь обратиться к вам с просьбой установить в России официальный День многодетной семьи», — говорится в послании Мородиной.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что крепкая многодетная семья является стратегическим приоритетом страны. Это вопрос будущего народа России, добавил глава государства.

До этого Путин сообщил, что число многодетных семей в стране за последние годы выросло примерно на 26%, а число детей в них увеличилось на 30%.