Владимир Путин поздравил Союз театральных деятелей со 150-летним юбилеем

Президент РФ пожелал членам Союза театральных деятелей успехов в работе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российский глава Владимир Путин поздравил Союз театральных деятелей России со 150-летним юбилеем. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В послании президент назвал юбилей знаковым событием для всего театрального сообщества страны. Он подчеркнул, что всех причастных связывает подвижническое служение искусству и преданность своему призванию.

Глава государства также обратил внимание на программу юбилейных мероприятий. Он заявил, что рад видеть историю Союза и биографии выдающихся деятелей культуры, стоявших у его истоков. Путин отметил их вклад в сохранение исторического и духовного наследия России.

«Отрадно, что сегодня коллектив Союза - заслуженные мастера, их молодые коллеги, ученики - хранит верность этим замечательным традициям. Ведет просветительскую работу, претворяет в жизнь яркие, интересные проекты», - говорится в телеграмме президента.

Напомним, что 15 июня Владимир Путин поздравил своего китайского коллегу Си Цзиньпина с днем рождения. Телеграмма президента получила положительный отклик из Пекина.