МИД Китая уличил Каллас в клевете о российских военных Фото: REUTERS.

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь отверг заявления главы дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что китайские военные якобы обучают российских военнослужащих для участия в боевых действиях на Украине.

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова Каллас, представитель китайского внешнеполитического ведомства заявил, что подобные утверждения не соответствуют действительности.

«Соответствующие утверждения не имеют фактических оснований, это чистая клевета и очернение», — подчеркнул Линь Цзянь.

В Пекине неоднократно заявляли о своей неизменной позиции по украинскому конфликту и призвали стороны к политическому урегулированию разногласий.

Ранее Кая Каллас уже оказывалась в центре общественного внимания из-за резонансных заявлений, которые подвергались критике со стороны ряда политиков и экспертов. В Евросоюзе обсуждается реорганизация дипслужбы из-за недовольства ее руководством. Глава дипломатии ЕС могут лишить части полномочий с передачей управления ЕК и государствам-членам.