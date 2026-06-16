В Волгоградской области посетители кафе массово отравились роллами Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В городе Камышине Волгоградской области восемь человек попали в больницу с сальмонеллезом после того, как поели суши и роллы в кафе «ЕвроАзия», пишет «КП-Волгоград».

Как рассказал «КП-Волгоград» источник в правоохранительных органах, лишь несколько человек ели в самом заведении. Большая часть отравившихся брала еду на вынос.

Отравления начали фиксировать с 8 июня. Всего за медицинской помощью обратились 18 человек, включая детей. У восьмерых из них лабораторно подтвердили сальмонеллез. Симптомы у всех были одинаковые: температура под 40 градусов, рвота, диарея, сильная слабость и боли в животе. Пострадавшие находятся в больницах, им оказывают необходимую помощь.

В Следственном комитете сообщили, что по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело. Прокуратура Волгоградской области взяла расследование на контроль. Деятельность кафе приостановлена.

Ранее KP.RU писал, что впавшую в кому после отравления на Бали россиянку Анну Коростылеву не будут отправлять в Россию, поскольку транспортировка может быть опасна для ее жизни. Жительница Сочи, по предварительным данным, отравилась некачественным вином, купленным в придорожном кафе.