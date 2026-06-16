Врач предупредил об опасности поцелуев для здоровья желудка

Бактерия нередко живет в организме без явных признаков. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Заболевания желудка могут развиваться незаметно годами, а причиной проблем иногда становится распространенная бактерия, о наличии которой человек даже не подозревает. Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, что хеликобактер пилори способна передаваться при обычных бытовых контактах. Об этом пишет «Абзац».

«Хеликобактерия может вызвать гастрит, язвенную болезнь и даже онкологию, если у человека есть к этому генетическая предрасположенность. При этом путями заражения выступают слюна, поцелуи, грязные руки, общая посуда и вода. Симптомов может вообще никаких не быть», – пояснил Лишин.

По словам специалиста, бактерия нередко живет в организме без явных признаков, однако постепенно повреждает слизистую желудка. Многие люди долго не догадываются о наличии инфекции.

Врач подчеркнул, что при обнаружении хеликобактер пилори обследование желательно пройти всем членам семьи. По его словам, инфекция легко передается между близкими людьми в быту, поэтому лечение только одного человека может оказаться недостаточным. Эксперт также напомнил, что выявить бактерию помогают специальные дыхательные тесты и гастроскопия.

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