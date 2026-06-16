СК России и Белоруссии ликвидировали транснациональную сеть серых риелторов Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Совместная следственная группа России и Белоруссии ликвидировала транснациональную сеть «серых риелторов», похищавших квартиры одиноких москвичей. Об этом сообщили в пресс-службах СК и МВД Белоруссии.

Следователи двух стран смогли синхронизировать действия и перекрыть каналы мошенничества. Преступную организацию в 2021 году основал ранее судимый россиянин. Для расширения «бизнеса» он привлек 62-летнего жителя Брестской области, с которым отбывал наказание. Тот сформировал белорусское крыло группировки.

Всего в разветвленную сеть входило более 17 участников. Преступники искали информацию об умерших, пропавших без вести или уехавших из страны москвичах, у которых не было наследников. Пользуясь поддельными документами, они оформляли фиктивные браки и мнимые сделки купли-продажи для захвата недвижимости.

Аферисты успели посягнуть на четыре объекта: две квартиры умершего в 2024 году мужчины, жилье скончавшейся в 2020 году москвички, а также квартиру долго отсутствовавшего в РФ гражданина, которую уже продали добросовестным покупателям. Общий ущерб составил около 84 млн российских рублей.

В Белоруссии задержаны четверо фигурантов, им грозит до 13 лет колонии за мошенничество и подделку документов. Остальные участники сети, действовавшие в Москве, арестованы в России, где уголовное дело уже передано в суд.

Ранее сайт KP.RU разбирал, как риелторы обманывают людей и какие мошеннические схемы используют.